СБУ викрила чиновника військкомату на систематичних поборах із призовників

Служба безпеки України викрила начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України Ковеля на систематичному вимаганні хабарів.
Чиновник спонукав призовників до сплати неправомірної вигоди за надання відстрочки від проходження термінової військової служби.
Про це повідомило управління СБУ у Волинській області у Фейсбуці.
Правоохоронці затримали чиновника біля військкомату під час отримання другої частини хабаря від одного з місцевих мешканців.
Вирішується питання про оголошення зловмиснику про підозру за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем) КК України.
Заходи щодо викриття протиправної діяльності проводилися оперативниками СБУ у Волинській області спільно зі слідчими Національної поліції при процесуальному керівництві Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.
Чиновник спонукав призовників до сплати неправомірної вигоди за надання відстрочки від проходження термінової військової служби.
Про це повідомило управління СБУ у Волинській області у Фейсбуці.
Правоохоронці затримали чиновника біля військкомату під час отримання другої частини хабаря від одного з місцевих мешканців.
Вирішується питання про оголошення зловмиснику про підозру за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем) КК України.
Заходи щодо викриття протиправної діяльності проводилися оперативниками СБУ у Волинській області спільно зі слідчими Національної поліції при процесуальному керівництві Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.
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