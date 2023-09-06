СБУ викрила агента росії, який готував теракт на київські ТЕЦ

Служба безпеки України затримала агента російської військової розвідки, який збирав дані для обстрілу київських ТЕЦ під час опалювального сезону.
Як повідомили у пресслужбі СБУ, зловмисником виявився директор департаменту однієї зі столичних страхових компаній. Він був завербований російськими спецслужбами після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Прикриваючись веденням страхового бізнесу, чиновник ініціював особисті зустрічі з керівниками київських енергогенеруючих підприємств на підставі укладання договорів страхування. Проте насправді він використав ці зустрічі для збору інформації про масштаби пошкоджень та актуальний технічний стан атакованих агресором електростанцій у Києві.
Усі отримані розвіддані агент передавав своєму куратору у москві. Ця інформація призначалася для підготовки та коригування повторних повітряних ударів по енергопідприємствах столиці у період опалювального сезону.
Співробітники СБУ затримали російського агента за місцем його проживання в одному із селищ Київської області. Під час обшуку у нього було виявлено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення.
Як повідомили у пресслужбі СБУ, зловмисником виявився директор департаменту однієї зі столичних страхових компаній. Він був завербований російськими спецслужбами після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Прикриваючись веденням страхового бізнесу, чиновник ініціював особисті зустрічі з керівниками київських енергогенеруючих підприємств на підставі укладання договорів страхування. Проте насправді він використав ці зустрічі для збору інформації про масштаби пошкоджень та актуальний технічний стан атакованих агресором електростанцій у Києві.
Усі отримані розвіддані агент передавав своєму куратору у москві. Ця інформація призначалася для підготовки та коригування повторних повітряних ударів по енергопідприємствах столиці у період опалювального сезону.
Співробітники СБУ затримали російського агента за місцем його проживання в одному із селищ Київської області. Під час обшуку у нього було виявлено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення.
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