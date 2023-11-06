СБУ викрила агента ФСБ, який готував атаки на інфраструктуру у Вінницькій області

11:24 06 листопада Київ, Україна

Служба безпеки України викрила агента ФСБ, який займався підготовкою серії повітряних атак рф на об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури у Вінницькій області.



Агент виконував завдання ворожої розвідки, оглядаючи залізничні станції та електропідстанції, а також збираючи інформацію про технічний стан цих об'єктів. Отримані розвіддані агент мав передавати своєму "куратору" з ФСБ через анонімну поштову скриньку, надаючи точні координати та фото українських об'єктів із текстовими роз'ясненнями.



У планах окупантів були удари по критичній інфраструктурі регіону з використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе. У разі успіху операції агенту обіцяли грошову винагороду, а згодом "евакуацію" на територію росії.



Співробітники СБУ завадили виконанню планів агресора, затримавши його поплічника на етапі збору розвідданих для передачі окупантам.



Затриманий агент був 57-річним мешканцем Хмельницького району, завербованим ФСБ у травні цього року через його прокремлівські погляди, які він поширював на сторінці в соціальній мережі "Одноклассники".



Служба безпеки України звинувачує затриманого у державній зраді та продовжує розслідування, яке може призвести до довічного ув'язнення.