СБУ викрила угруповання, яке займалося постачанням прекурсорів для наркотиків

Служба безпеки України (СБУ) знешкодила організоване злочинне угруповання, яке займалося контрабандою іноземних прекурсорів для виготовлення "важких" психотропів.
Під час багатоетапної спецоперації на території Київської області було затримано чотирьох ключових організаторів злочинної групи. Задокументовано, що вони переправили зі Східної Азії в Україну дві тонни прекурсорів для виготовлення особливо небезпечних психотропів, зокрема PVP та мефедрону.
Вартість цієї партії заборонених речовин на чорному ринку становить майже 100 млн гривень.
Встановлено, що фігуранти переправляли прекурсори до України під виглядом іноземних будівельних сумішей через міжнародні поштові сервіси. Завезену "продукцію" зловмисники збували своїм "гуртовим" покупцям, які контролювали нарколабораторії з виготовлення психотропів у різних регіонах країни.
Надалі ділки продавали готовий товар через розгалужену мережу наркодилерів, а отримані "прибутки" розподіляли між собою.
Контрабандні прекурсори фігуранти зберігали у кількох гаражних приміщеннях на території Київської області. Для маскування злочинної діяльності "склади" були орендовані підставними особами, які формально не стосувалися наркоугруповання.
Наразі слідство триває. Фігурантам справи загрожує до 12 років ув'язнення.
Під час багатоетапної спецоперації на території Київської області було затримано чотирьох ключових організаторів злочинної групи. Задокументовано, що вони переправили зі Східної Азії в Україну дві тонни прекурсорів для виготовлення особливо небезпечних психотропів, зокрема PVP та мефедрону.
Вартість цієї партії заборонених речовин на чорному ринку становить майже 100 млн гривень.
Встановлено, що фігуранти переправляли прекурсори до України під виглядом іноземних будівельних сумішей через міжнародні поштові сервіси. Завезену "продукцію" зловмисники збували своїм "гуртовим" покупцям, які контролювали нарколабораторії з виготовлення психотропів у різних регіонах країни.
Надалі ділки продавали готовий товар через розгалужену мережу наркодилерів, а отримані "прибутки" розподіляли між собою.
Контрабандні прекурсори фігуранти зберігали у кількох гаражних приміщеннях на території Київської області. Для маскування злочинної діяльності "склади" були орендовані підставними особами, які формально не стосувалися наркоугруповання.
Наразі слідство триває. Фігурантам справи загрожує до 12 років ув'язнення.
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