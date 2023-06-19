СБУ: розкрито схему здирництва з українських експортерів агропродукції

12:54 19 червня Київ, Україна





Про це повідомила Служба безпеки України.



У злочинній схемі брали участь співробітники Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та Одеській обласній фітосанітарній лабораторії, які були причетні до організації угод.



Щомісячні доходи організаторів цієї схеми сягали 1 мільйона доларів.



Чиновники надавали підприємцям гарантії безперешкодного оформлення лабораторних досліджень та сертифікатів відповідності сільгосппродукції. Саме ці дозвільні документи є ключовими для продажу зернових продуктів за кордоном.



У діяльності злочинної групи також брали участь керівники афілійованих приватних компаній, які здійснювали документальний супровід вантажів.



Було встановлено, що зернотрейдери мали виплачувати хабарі готівкою або переказувати суми на банківські рахунки, контрольовані посадовими особами.



Співробітники Служба безпеки розкрила дії чиновників, які стягували відрахування від представників вітчизняних компаній, що займаються експортом українського зерна.Про це повідомила Служба безпеки України.У злочинній схемі брали участь співробітники Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та Одеській обласній фітосанітарній лабораторії, які були причетні до організації угод.Щомісячні доходи організаторів цієї схеми сягали 1 мільйона доларів.Чиновники надавали підприємцям гарантії безперешкодного оформлення лабораторних досліджень та сертифікатів відповідності сільгосппродукції. Саме ці дозвільні документи є ключовими для продажу зернових продуктів за кордоном.У діяльності злочинної групи також брали участь керівники афілійованих приватних компаній, які здійснювали документальний супровід вантажів.Було встановлено, що зернотрейдери мали виплачувати хабарі готівкою або переказувати суми на банківські рахунки, контрольовані посадовими особами.Співробітники СБУ фіксували кілька фактів отримання хабарів посадовцями.

Внаслідок комплексних оперативних заходів було затримано колишнього керівника Управління фітосанітарної безпеки регіонального управління Держпродспоживслужби, заступника керівника та інспектора Одеської обласної фітосанітарної лабораторії, а також трьох керівників підконтрольних фірм.



Підозрюваним було пред'явлено звинувачення відповідно до таких статей Кримінального кодексу України:

частини 5 статті 27 та частини 3 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовою особою);

частини 3 статті 368-3 (підкуп посадової особи, юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

На цей момент чотирьом підозрюваним було призначено запобіжні заходи у вигляді взяття під варту з можливістю внесення застави у розмірі 5 мільйонів гривень кожному. Ще двом підозрюваним було призначено цілодобовий домашній арешт. Розслідування продовжується для з'ясування всіх обставин скоєного злочину.



Спільні дії СБУ та Національної поліції проводились за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.