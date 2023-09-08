СБУ розкрила схеми ухилення від мобілізації у трьох областях

Служба безпеки України (СБУ) виявила нові схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон громадян призовного віку у Львівській, Черкаській та Сумській областях. Про це 8 вересня повідомила пресслужба СБУ.
У рамках комплексних операцій СБУ затримала організаторів подібних схем, які пропонували військовозобов'язаним уникнути призову, використовуючи підроблені посвідчення волонтерів чи водіїв міжнародних вантажних рейсів.
За такі "послуги" учасники схем вимагали до 7000 доларів із одного ухилянта, сума залежала від регіону та терміновості вирішення питання.
У Черкасах було затримано представника військово-лікарської комісії, який брав хабарі та обіцяв оформити статус волонтера, щоб забезпечити виїзд за кордон.
У Сумах було виявлено схему незаконного виїзду за кордон, де зловмисники оформляли клієнтів як водіїв міжнародних вантажних рейсів.
Співробітники СБУ затримали вісьмох "далекобійників" із фейковими документами, які намагалися нелегально перетнути кордон.
На Львівщині викрито фіктивну фірму міжнародних транспортних перевезень, яка використовувалася для нелегального виїзду громадян за кордон.
Розслідування з усіх виявлених випадків триває з метою встановлення всіх обставин та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до дев'яти років ув'язнення.
У рамках комплексних операцій СБУ затримала організаторів подібних схем, які пропонували військовозобов'язаним уникнути призову, використовуючи підроблені посвідчення волонтерів чи водіїв міжнародних вантажних рейсів.
За такі "послуги" учасники схем вимагали до 7000 доларів із одного ухилянта, сума залежала від регіону та терміновості вирішення питання.
У Черкасах було затримано представника військово-лікарської комісії, який брав хабарі та обіцяв оформити статус волонтера, щоб забезпечити виїзд за кордон.
У Сумах було виявлено схему незаконного виїзду за кордон, де зловмисники оформляли клієнтів як водіїв міжнародних вантажних рейсів.
Співробітники СБУ затримали вісьмох "далекобійників" із фейковими документами, які намагалися нелегально перетнути кордон.
На Львівщині викрито фіктивну фірму міжнародних транспортних перевезень, яка використовувалася для нелегального виїзду громадян за кордон.
Розслідування з усіх виявлених випадків триває з метою встановлення всіх обставин та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до дев'яти років ув'язнення.
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