СБУ розкрила схему втечі бойовика "ДНР" у Придністров'я

Служба безпеки України затримала бойовика "ДНР", який намагався втекти до Придністров'я, щоб уникнути покарання за свої злочини.
За даними слідства, затриманий житель міста Костянтинівка Донецької області у 2014 році приєднався до так званого "слов'янського полку". Там він брав участь у блокуванні доріг та викраденнях громадян України, а також у пропаганді вступу до "ДНР".
Проте, ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну він залишив лави бойовиків і намагався втекти на підконтрольну Україні територію.
СБУ встановила, що затриманий планував втекти до Придністров'я, де його не екстрадували б до України.
Підозрюваного затримали в одному з прикордонних районів Вінницької області. Під час обшуку у нього було виявлено мобільний телефон із доказами його причетності до злочинів.
Слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Йому загрожує до 15 років ув'язнення.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
За даними слідства, затриманий житель міста Костянтинівка Донецької області у 2014 році приєднався до так званого "слов'янського полку". Там він брав участь у блокуванні доріг та викраденнях громадян України, а також у пропаганді вступу до "ДНР".
Проте, ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну він залишив лави бойовиків і намагався втекти на підконтрольну Україні територію.
СБУ встановила, що затриманий планував втекти до Придністров'я, де його не екстрадували б до України.
Підозрюваного затримали в одному з прикордонних районів Вінницької області. Під час обшуку у нього було виявлено мобільний телефон із доказами його причетності до злочинів.
Слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Йому загрожує до 15 років ув'язнення.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
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