СБУ розкрила російську шпигунську мережу в Україні

11:47 05 червня Київ, Україна









Відповідно до завдання ФСБ Росії, зловмисники збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони в центральній та південній частинах України.



За кожне завдання агенти отримували винагороду до 550 доларів на свої особисті картки, причому сума залежала від терміновості та якості виконаної роботи.. Комунікацію із російськими спецслужбами вони підтримували через месенджери. Служба безпеки затримала групу російських агентів, які шпигунили за "центрами ухвалення рішень" у трьох українських регіонах. СБУ провела масштабну спецоперацію, в результаті якої було затримано трьох учасників агентурної мережі та розкрито особу їхнього російського куратора.Відповідно до завдання ФСБ Росії, зловмисники збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони в центральній та південній частинах України.За кожне завдання агенти отримували винагороду до 550 доларів на свої особисті картки, причому сума залежала від терміновості та якості виконаної роботи.. Комунікацію із російськими спецслужбами вони підтримували через месенджери.

Один із затриманих у Вінницькій області намагався визначити координати Штабу командування Повітряних Сил ЗСУ та підрозділів Національної гвардії.



Він здійснював фото- та відеозйомку українських об'єктів та прилеглої місцевості з вікон магазинів та інших будівель поряд із ними.



У Дніпропетровській області було викрито агента ФСБ з позивним "Гром", який створював схеми оборонних рубежів на території Кривого Рогу та визначав місця зберігання техніки та боєприпасів у місті.



Він представлявся безробітним і в рамках своєї "легенди" періодично влаштовувався на підсобні роботи поблизу або території критичних об'єктів. Його завданням також було одержання планів евакуації та схем будівель місцевих підрозділів Сил оборони, включаючи СБУ.



В Одесі затримано російського агента, який вивідував паролі для пересування в комендантську годину та блокпостах.

СБУ затримала учасника російської агентурної мережі, який займався отриманням паролів для пересування територією міста в комендантську годину та для проїзду через блокпости. Щоб отримати ці відомості, він використав своїх знайомих серед українських військових та правоохоронців у таємній манері.



Крім того, агент був завданням визначити GPS-координати військових об'єктів у районі обласного центру, мандруючи місцевістю та роблячи спеціальні позначки на електронних картах.



Слідчі СБУ висунули підозру затриманому в державній зраді. Наразі зрадники перебувають під вартою, а їм загрожує довічне ув'язнення за їхні злочинні дії.