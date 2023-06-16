СБУ розкрила спробу російської диверсії на залізничному об'єкті Донецької області

25 травня пресслужба Служби безпеки України (СБУ) повідомила про успішну операцію, внаслідок якої було затримано агента Федеральної служби безпеки російської федерації (ФСБ).
За інформацією слідства, агент планував підрив ділянки колії на Авдіївському напрямку та був затриманий під час багатоетапної спецоперації на залізничному об'єкті на Донеччині. Злочинець мав забрати вибухівку із заздалегідь підготовленої схованки та встановити її непомітно поряд із рухомим складом.
Зазначається, що поплічником російського агента став працівник залізничної станції з міста Українка, якого ФСБ залучила до співпраці.
Чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби як активний користувач заборонених соцмереж, висловлюючи підтримку рашистам.
Інформаторкою, яка зв'язувала фігуранта з ФСБ, виявилася медпрацівниця російського окупаційного угруповання "Спарта", що знаходиться на тимчасово захопленій території Донецької області.
Чоловік передавав загарбникам інформацію про локації українських військових та координати підрозділів Збройних сил України на Авдіївському напрямку.
В результаті отриманих даних російському агенту було доручено здійснити диверсію на залізничному об'єкті. При затриманні у злочинця було вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності щодо України.
Затримана особа стала підозрюваною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за статтею 111 Кримінального кодексу України. Наразі зловмисник перебуває під вартою, а йому загрожує довічне ув'язнення.
За інформацією слідства, агент планував підрив ділянки колії на Авдіївському напрямку та був затриманий під час багатоетапної спецоперації на залізничному об'єкті на Донеччині. Злочинець мав забрати вибухівку із заздалегідь підготовленої схованки та встановити її непомітно поряд із рухомим складом.
Зазначається, що поплічником російського агента став працівник залізничної станції з міста Українка, якого ФСБ залучила до співпраці.
Чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби як активний користувач заборонених соцмереж, висловлюючи підтримку рашистам.
Інформаторкою, яка зв'язувала фігуранта з ФСБ, виявилася медпрацівниця російського окупаційного угруповання "Спарта", що знаходиться на тимчасово захопленій території Донецької області.
Чоловік передавав загарбникам інформацію про локації українських військових та координати підрозділів Збройних сил України на Авдіївському напрямку.
В результаті отриманих даних російському агенту було доручено здійснити диверсію на залізничному об'єкті. При затриманні у злочинця було вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності щодо України.
Затримана особа стала підозрюваною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за статтею 111 Кримінального кодексу України. Наразі зловмисник перебуває під вартою, а йому загрожує довічне ув'язнення.
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