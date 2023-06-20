СБУ розкрила незаконну передачу інформації київською ІТ-компанією в рф

13:14 20 червня Київ, Україна





Про це повідомляє Служба безпеки України.



За наслідками розслідування встановлено, що можливість витоку існувала через систему електронного документообігу. Отже, київська компанія, що спеціалізується на інформаційних технологіях, яка встановлювала програмне забезпечення у державній установі, надала доступ до баз даних своїм колегам із тимчасово окупованої території.



Проте виявилось, що ці "колеги" насправді є представниками терористичної організації "Донецька народна республіка" (ДНР), які діють під прикриттям співробітників донецької "філії" цієї компанії.



Завдяки отриманому онлайн-доступу зловмисники планували регулярно передавати інформацію з галузі військової активності.



У ході комплексних операцій співробітники органу безпеки встановили, що ворога найбільше цікавили відомості про наслідки російських повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.



Крім того, загарбники прагнули отримати точні координати електропідстанцій, на яких проводилися або продовжуються роботи з відновлення після обстрілів.



Ці відомості дозволили б ворогові спланувати та здійснити повторні повітряні атаки на зазначені об'єкти.



Під час обшуків в офісі інформаційно-технологічної компанії та у житлах зловмисників у Києві було виявлено такі матеріали: Співробітники СБУ розкрили діяльність київської інформаційно-технологічної компанії, яка намагалася незаконно передати російським структурам інформацію з електронних систем оперативно-військової активності на прифронтових територіях.Про це повідомляє Служба безпеки України.За наслідками розслідування встановлено, що можливість витоку існувала через систему електронного документообігу. Отже, київська компанія, що спеціалізується на інформаційних технологіях, яка встановлювала програмне забезпечення у державній установі, надала доступ до баз даних своїм колегам із тимчасово окупованої території.Проте виявилось, що ці "колеги" насправді є представниками терористичної організації "Донецька народна республіка" (ДНР), які діють під прикриттям співробітників донецької "філії" цієї компанії.Завдяки отриманому онлайн-доступу зловмисники планували регулярно передавати інформацію з галузі військової активності.У ході комплексних операцій співробітники органу безпеки встановили, що ворога найбільше цікавили відомості про наслідки російських повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.Крім того, загарбники прагнули отримати точні координати електропідстанцій, на яких проводилися або продовжуються роботи з відновлення після обстрілів.Ці відомості дозволили б ворогові спланувати та здійснити повторні повітряні атаки на зазначені об'єкти.Під час обшуків в офісі інформаційно-технологічної компанії та у житлах зловмисників у Києві було виявлено такі матеріали:



комп'ютери та мобільні телефони, що містять докази їхньої ворожої діяльності;

печатки та документи, що свідчать про співпрацю з донецькою "філією".



На підставі зібраних доказів було затримано одного з керівників підрядної компанії зі столиці. Співробітники органу безпеки повідомили про підозру за статтею 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації, частина 1).



Також за цією ж статтею злочинні дії п'ятьох його спільників із тимчасово окупованого Донецька визнаються кримінальним злочином. Наразі розглядається питання щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.



Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.



Комплексні операції проводились під керівництвом Офісу Генерального прокурора.