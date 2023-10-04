СБУ розкрила незаконну діяльність священиків: зброя та дитяча порнографія

Служба безпеки України (СБУ) заявила, що з початку повномасштабної війни було викрито понад 60 духовних осіб Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), які співпрацювали з росією та займалися незаконною діяльністю, такою як продаж зброї та дитячої порнографії.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
Згідно з офіційною заявою, СБУ активно бореться з деструктивною діяльністю російських спецслужб та злочинних угруповань у релігійному середовищі України. У ході цієї боротьби, починаючи з початку російської агресії, було розпочато 68 кримінальних справ стосовно представників УПЦ МП, з яких 14 – митрополити церкви. Серед виявлених злочинів - держзрада, колабораціонізм та співпраця з країною-агресором. Також правоохоронці розслідують 18 кримінальних справ за фактами публічної агітації до релігійної ненависті, а також щодо продажу вогнепальної зброї та розповсюдження дитячої порнографії.
СБУ також зазначає, що 26 представникам УПЦ МП було пред'явлено звинувачення, а 19 із них уже отримали судові вироки. Деякі з засуджених духовних осіб обмінялися на українських воїнів, які перебували в полоні у російських збройних сил.
СБУ повідомила про затримання духовної особи Горлівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), який, за даними СБУ, організував збори громади після окупації Лимана з метою обрання керівництва місцевої окупаційної адміністрації.. Цього клірика було засуджено до 7 років позбавлення волі, але пізніше його обміняли на українських воїнів, які перебували в полоні у російських збройних сил.
Також СБУ повідомила про вирок до 5 років ув'язнення керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) у Вінницькій області. Цей клірик був засуджений за пропаганду збройної агресії Росії серед парафіян та виправдання тимчасової окупації частини території України.
Крім цього, СБУ повідомила, що 19 представникам УПЦ МП, які мають російські паспорти і які розповсюджували прокремлівські наративи про війну в Україні, було позбавлено громадянства України. Серед них митрополити з різних областей України, включаючи тимчасово окупований Крим. Крім того, понад 177 кліриків Російської православної церкви (РПЦ) позбавили права в'їзду в Україну за даними СБУ.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
Згідно з офіційною заявою, СБУ активно бореться з деструктивною діяльністю російських спецслужб та злочинних угруповань у релігійному середовищі України. У ході цієї боротьби, починаючи з початку російської агресії, було розпочато 68 кримінальних справ стосовно представників УПЦ МП, з яких 14 – митрополити церкви. Серед виявлених злочинів - держзрада, колабораціонізм та співпраця з країною-агресором. Також правоохоронці розслідують 18 кримінальних справ за фактами публічної агітації до релігійної ненависті, а також щодо продажу вогнепальної зброї та розповсюдження дитячої порнографії.
СБУ також зазначає, що 26 представникам УПЦ МП було пред'явлено звинувачення, а 19 із них уже отримали судові вироки. Деякі з засуджених духовних осіб обмінялися на українських воїнів, які перебували в полоні у російських збройних сил.
СБУ повідомила про затримання духовної особи Горлівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), який, за даними СБУ, організував збори громади після окупації Лимана з метою обрання керівництва місцевої окупаційної адміністрації.. Цього клірика було засуджено до 7 років позбавлення волі, але пізніше його обміняли на українських воїнів, які перебували в полоні у російських збройних сил.
Також СБУ повідомила про вирок до 5 років ув'язнення керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) у Вінницькій області. Цей клірик був засуджений за пропаганду збройної агресії Росії серед парафіян та виправдання тимчасової окупації частини території України.
Крім цього, СБУ повідомила, що 19 представникам УПЦ МП, які мають російські паспорти і які розповсюджували прокремлівські наративи про війну в Україні, було позбавлено громадянства України. Серед них митрополити з різних областей України, включаючи тимчасово окупований Крим. Крім того, понад 177 кліриків Російської православної церкви (РПЦ) позбавили права в'їзду в Україну за даними СБУ.
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