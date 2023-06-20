СБУ розкрила колабораціоніста у фронтових районах Донецької області

Служба безпеки України розкрила чергового колабораціоніста під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Донецької області.
Це стало відомо за повідомленням пресслужби СБУ, опублікованим 20 червня.
Зловмисник передавав Федеральній службі безпеки росії інформацію про місцезнаходження та напрямок пересування підрозділів Збройних сил України, задіяних у контратакувальних операціях у районі Бахмута. Особливий інтерес противника викликали координати бойових позицій та маршрути пересування Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.
Також зрадник передавав російським спецслужбам інформацію про розташування складів із пально-мастильними матеріалами та кількість військових колон Сил оборони, що проходять через українські блокпости.
Інформатор використав вигадане ім'я для передачі даних російським спецслужбам через месенджери. Він також регулярно видаляв своє листування з ФСБ рф.
Розвідувальна інформація була важливою для окупантів для планування своїх дій, спрямованих на стримування контратак ЗСУ на східному фронті, включаючи точні артилерійські обстріли.
Співробітники СБУ затримали російського інформатора, який намагався зірвати контратаки 3-ї штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом.
Затримання противника відбулося під час передачі інформації загарбникові.
За даними слідства, фігурантом справи є мешканець Костянтинівки Донецької області. На початку червня цього року його було залучено російськими спецслужбами до незаконної діяльності. Він потрапив у поле зору спецслужб через багаторазові антиукраїнські коментарі під фейковими новинами на прокремлівських Telegram-каналах.
Затриманому було пред'явлено звинувачення у колабораційній діяльності. Він перебуває під вартою і може бути засуджений терміном до 15 років позбавлення волі.
Це стало відомо за повідомленням пресслужби СБУ, опублікованим 20 червня.
Зловмисник передавав Федеральній службі безпеки росії інформацію про місцезнаходження та напрямок пересування підрозділів Збройних сил України, задіяних у контратакувальних операціях у районі Бахмута. Особливий інтерес противника викликали координати бойових позицій та маршрути пересування Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.
Також зрадник передавав російським спецслужбам інформацію про розташування складів із пально-мастильними матеріалами та кількість військових колон Сил оборони, що проходять через українські блокпости.
Інформатор використав вигадане ім'я для передачі даних російським спецслужбам через месенджери. Він також регулярно видаляв своє листування з ФСБ рф.
Розвідувальна інформація була важливою для окупантів для планування своїх дій, спрямованих на стримування контратак ЗСУ на східному фронті, включаючи точні артилерійські обстріли.
Співробітники СБУ затримали російського інформатора, який намагався зірвати контратаки 3-ї штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом.
Затримання противника відбулося під час передачі інформації загарбникові.
За даними слідства, фігурантом справи є мешканець Костянтинівки Донецької області. На початку червня цього року його було залучено російськими спецслужбами до незаконної діяльності. Він потрапив у поле зору спецслужб через багаторазові антиукраїнські коментарі під фейковими новинами на прокремлівських Telegram-каналах.
Затриманому було пред'явлено звинувачення у колабораційній діяльності. Він перебуває під вартою і може бути засуджений терміном до 15 років позбавлення волі.
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