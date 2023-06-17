СБУ розкрила інформаторку, яка працювала на ворожий бік у Сумській області

У рамках контрдиверсійних операцій на території Сумської області Служба безпеки України (СБУ) розкрила ще одну інформаторку, яка працювала на ворожу сторону.
Було розкрито мешканку міста Глухів, яка передавала Федеральній службі безпеки (ФСБ) інформацію про розташування та чисельність збройних сил України, задіяних в обороні північних рубежів країни.
Вона також надавала дані про наслідки російського обстрілу, особливо координати зруйнованих об'єктів місцевої інфраструктури.
Ця інформація була необхідна загарбникам для планування нових атак та коригування повторних нападів з використанням артилерії, мінометів та дронів-камікадзе.
Контррозвідники СБУ затримали інформаторку на момент передачі розвідувальних даних російській спецслужбі.
Слідство з'ясувало, що вона підтримувала зв'язок із окупантами через свого родича, громадянина російської федерації, який проживає в Росії і має тривалий досвід співпраці з ФСБ.
Під час обшуку в місці проживання затриманої було виявлено комп'ютерне обладнання та мобільні телефони, які вона використовувала для фотографування українських об'єктів та передачі отриманих відомостей до Росії.
Наразі слідчі СБУ ознайомили інформаторку зі звинуваченнями.
Суд ухвалив рішення про тримання під вартою. За її злочин їй загрожує до 8 років ув'язнення.
Комплексні операції проводилися співробітниками СБУ у Сумській області за активного сприяння обласної прокуратури.
Було розкрито мешканку міста Глухів, яка передавала Федеральній службі безпеки (ФСБ) інформацію про розташування та чисельність збройних сил України, задіяних в обороні північних рубежів країни.
Вона також надавала дані про наслідки російського обстрілу, особливо координати зруйнованих об'єктів місцевої інфраструктури.
Ця інформація була необхідна загарбникам для планування нових атак та коригування повторних нападів з використанням артилерії, мінометів та дронів-камікадзе.
Контррозвідники СБУ затримали інформаторку на момент передачі розвідувальних даних російській спецслужбі.
Слідство з'ясувало, що вона підтримувала зв'язок із окупантами через свого родича, громадянина російської федерації, який проживає в Росії і має тривалий досвід співпраці з ФСБ.
Під час обшуку в місці проживання затриманої було виявлено комп'ютерне обладнання та мобільні телефони, які вона використовувала для фотографування українських об'єктів та передачі отриманих відомостей до Росії.
Наразі слідчі СБУ ознайомили інформаторку зі звинуваченнями.
Суд ухвалив рішення про тримання під вартою. За її злочин їй загрожує до 8 років ув'язнення.
Комплексні операції проводилися співробітниками СБУ у Сумській області за активного сприяння обласної прокуратури.
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