СБУ розкрила інформатора росії, який займався шпигунством за ЗСУ

Під час проведення контрдиверсійних заходів у районах Миколаївщини, Служба безпеки України (СБУ) розкрила інформатора росії, який займався шпигунством щодо позицій Сил оборони.
Пресслужба відомства повідомляє про цей інцидент. Уточнюється, що зловмисником виявився мешканець обласного центру, який був залучений спецслужбою росії до негласної співпраці на початку поточного року.
Підозра на нього впала через його деструктивну активність в одному з прокремлівських телеграм-каналів, де він висловлював антиукраїнські погляди.
За вказівкою агресора, ця людина самостійно здійснювала нелегальне збирання інформації, оминаючи територію міста та околиць, і потай фіксувала об'єкти Сил оборони за допомогою камери свого телефону.
Він особливо цікавився місцезнаходженням українських захисників, чисельністю їхнього особового складу, а також наявним озброєнням. Крім того, він збирав координати ключових транспортних комунікацій, їхню завантаженість та можливі переміщення колон з боєприпасами.
Ця розвідувальна інформація була потрібна окупантам для коригування повітряних ударів по українських об'єктах.
Зрадника було затримано під час виконання ворожого завдання. У ході обшуку у нього було виявлено комп'ютерне обладнання та електронні носії інформації, які він використовував для зберігання та передачі розвідданих російським спецслужбам.
Затриманому було озвучено звинувачення, і зараз він перебуває під вартою. За його діяльність йому загрожує до 12 років ув'язнення.
Пресслужба відомства повідомляє про цей інцидент. Уточнюється, що зловмисником виявився мешканець обласного центру, який був залучений спецслужбою росії до негласної співпраці на початку поточного року.
Підозра на нього впала через його деструктивну активність в одному з прокремлівських телеграм-каналів, де він висловлював антиукраїнські погляди.
За вказівкою агресора, ця людина самостійно здійснювала нелегальне збирання інформації, оминаючи територію міста та околиць, і потай фіксувала об'єкти Сил оборони за допомогою камери свого телефону.
Він особливо цікавився місцезнаходженням українських захисників, чисельністю їхнього особового складу, а також наявним озброєнням. Крім того, він збирав координати ключових транспортних комунікацій, їхню завантаженість та можливі переміщення колон з боєприпасами.
Ця розвідувальна інформація була потрібна окупантам для коригування повітряних ударів по українських об'єктах.
Зрадника було затримано під час виконання ворожого завдання. У ході обшуку у нього було виявлено комп'ютерне обладнання та електронні носії інформації, які він використовував для зберігання та передачі розвідданих російським спецслужбам.
Затриманому було озвучено звинувачення, і зараз він перебуває під вартою. За його діяльність йому загрожує до 12 років ув'язнення.
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