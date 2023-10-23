СБУ розкрила та затримала підпільний осередок ФСБ у Херсоні

11:40 23 жовтня Київ, Україна





Про це повідомила пресслужба



Раніше цього року, за їхніми координатами, окупанти завдали серйозних руйнацій у Херсоні, повністю зруйнувавши два приватні будинки та пошкодивши ще п'ять. Внаслідок цього інциденту близько 10 мирних жителів отримали різні травми. Служба безпеки України нейтралізувала підпільний осередок ФСБ у Херсоні . У ході операції було затримано всіх трьох учасників ворожої групи, відповідальних за координацію артилерійських та ракетно-бомбових ударів по місту.Про це повідомила пресслужба СБУ Раніше цього року, за їхніми координатами, окупанти завдали серйозних руйнацій у Херсоні, повністю зруйнувавши два приватні будинки та пошкодивши ще п'ять. Внаслідок цього інциденту близько 10 мирних жителів отримали різні травми.

За даними слідства, організатором та лідером цього антиукраїнського підпільного угруповання виявився колишній підприємець, який після захоплення міста перейшов на бік окупантів. Він був помічений у роботі на окупованій "Херсонській залізниці росії", де проводив технічні заходи для пересування військової техніки країни-агресора.



Потім він був завербований російською ФСБ. Після звільнення міста він переховувався і підтримував зв'язок зі своїм "куратором" з тимчасово окупованих територій на лівому березі Херсонщини, отримуючи від нього завдання.

Під його керівництвом було створено групу інформаторів, включно з двома проросійськи налаштованими місцевими жителями. Один із них навіть брав участь у зйомках для пропагандистського каналу "РІА Новини" під час захоплення міста.



Члени цієї ворожої групи розпочали збір інформації про координати житлових районів Херсона, а також про розташування та пересування українських збройних сил у місті та його околицях. Цю інформацію вони надсилали своїм контактам через анонімні повідомлення.

Важливу розвідувальну інформацію було передано окупантам для проведення масованих атак на звільнене місто з використанням ракет, керованих авіабомб, артилерії та систем залпового вогню.



Під час обшуку на місці проживання затриманих виявили біноклі, мобільні телефони, комп'ютери та прокремлівську символіку. Крім того, у фігурантів вилучили російські рублі, які вони отримували за співпрацю з окупантами.



Нині керівнику цієї ворожої групи пред'явлено звинувачення у державній зраді, скоєної за умов воєнного стану, внаслідок чого йому загрожує довічне ув'язнення.