СБУ розкрила факти корупції: розкрадання 7 млн гривень, призначених для лікарень в Одесі

15:34 27 червня Київ, Україна





Інформація про це надійшла від пресслужби СБУ. Служба безпеки України (СБУ) розкрила факти корупції, пов'язані з чиновником з Одеської обласної державної адміністрації, який викрав понад 7 мільйонів гривень, що призначені для будівництва селищних лікарень.Інформація про це надійшла від пресслужби СБУ.

"Злочинці привласнили майже 7,5 мільйона гривень державних коштів і перервали будівництво шістьох амбулаторій у віддалених селищах регіону. За організацію цієї махінації відповідальний високопосадовець, який обіймає посаду керівника апарату голови Одеської обласної військової адміністрації. До незаконних дій він залучив столичну будівельну компанію, яку контролює його знайомий - радник мера Вишневого, який перебуває в Київській області", - йдеться в офіційній заяві.



Згідно з повідомленням, саме це підприємство, за підтримки одеського чиновника, виграло тендер на будівництво медичних установ у південному регіоні 2020 року.

"Відповідно до укладеного контракту підрядники мали побудувати 6 нових амбулаторій у селищах Одеської області. За цей проєкт компанія отримала передплату у розмірі 16,9 мільйона гривень із державного бюджету. Проте, за даними слідства, учасники операції привласнили майже половину цієї суми, залишивши медустанови недобудованими на половину", - зазначають у СБУ.



Організатори схеми навмисне завищили вартість та обсяг виконаних робіт, подавали у звітній документації недостовірні відомості та, щоб здійснити фінансові махінації, залучили ще двох посадових осіб із Одеської обласної державної адміністрації.

"Проведена СБУ будівельно-технічна експертиза підтвердила факт незавершеного будівництва та розкрадання коштів. Крім того, експерти виявили, що фундамент цих об'єктів не відповідає встановленим вимогам і становить небезпеку. Під час обшуків за місцем проживання причетних осіб було виявлено документи та інші матеріальні докази протиправної діяльності", - говориться у повідомленні.



Керівнику апарату голови Одеської обласної державної адміністрації, двом колишнім керівникам департаментів державних установ, раднику мера Вишневого, директору та ще одній посадовій особі в будівельній компанії були пред'явлені звинувачення за чотирма статтями Кримінального кодексу України. У разі визнання винними їм загрожує до 12 років позбавлення волі.