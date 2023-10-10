СБУ розкрила діяльність агенток ФСБ рф у Запоріжжі

Фахівці Служби безпеки України (СБУ) розкрили діяльність ще двох агенток ФСБ рф в Запоріжжі під час контррозвідувальних операцій. Вони займалися збором інформації про бойові позиції системи протиповітряної оборони Збройних сил України (ЗСУ) та передачею даних російській стороні.
Одна з агенток намагалася виявити місце розташування зенітно-ракетних комплексів ППО на передовій території області. Вона також надавала ФСБ інформацію про родичів українських військових та їхніх бойових товаришів, зокрема їхні прізвища та номери телефонів.
У ході "дружніх розмов" агентка записувала розмови з військовими про тактику дій на полі бою та передавала аудіозаписи окупантам. Інша зловмисниця фіксувала місце розташування тимчасових базувань особового складу та військової техніки ЗСУ.
За виконання завдань російська спецслужба сплачувала агенткам суми до 6 тисяч гривень на банківські картки.
СБУ виявила обох агенток на початкових етапах їхньої розвідувальної діяльності, що дозволило вжити заходів щодо забезпечення безпеки українських військових на відповідних локаціях.
СБУ задокументувала злочини, скоєні двома російськими агентками, та затримали їх у їхніх власних будинках.
За інформацією слідства, ці дві мешканки Запоріжжя були завербовані представником ФСБ росії віддалено влітку цього року.
Російська спецслужба звернула увагу на них через їхню підписку на російські Telegram-боти, які збирають розвідувальні дані про Збройні сили України.
Під час обшуків у обох зловмисниць було вилучено їхні мобільні телефони, які вони використали для зв'язку з представником агресора.
На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їх про підозру у скоєнні державної зради, згідно з частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, враховуючи воєнний стан.
В цей час обидві агентки перебувають під вартою, і розслідування продовжується з метою з'ясування всіх обставин злочину. У разі визнання їх винними їм загрожує довічне ув'язнення.
Контррозвідувальні заходи проводились під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Одна з агенток намагалася виявити місце розташування зенітно-ракетних комплексів ППО на передовій території області. Вона також надавала ФСБ інформацію про родичів українських військових та їхніх бойових товаришів, зокрема їхні прізвища та номери телефонів.
У ході "дружніх розмов" агентка записувала розмови з військовими про тактику дій на полі бою та передавала аудіозаписи окупантам. Інша зловмисниця фіксувала місце розташування тимчасових базувань особового складу та військової техніки ЗСУ.
За виконання завдань російська спецслужба сплачувала агенткам суми до 6 тисяч гривень на банківські картки.
СБУ виявила обох агенток на початкових етапах їхньої розвідувальної діяльності, що дозволило вжити заходів щодо забезпечення безпеки українських військових на відповідних локаціях.
СБУ задокументувала злочини, скоєні двома російськими агентками, та затримали їх у їхніх власних будинках.
За інформацією слідства, ці дві мешканки Запоріжжя були завербовані представником ФСБ росії віддалено влітку цього року.
Російська спецслужба звернула увагу на них через їхню підписку на російські Telegram-боти, які збирають розвідувальні дані про Збройні сили України.
Під час обшуків у обох зловмисниць було вилучено їхні мобільні телефони, які вони використали для зв'язку з представником агресора.
На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їх про підозру у скоєнні державної зради, згідно з частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, враховуючи воєнний стан.
В цей час обидві агентки перебувають під вартою, і розслідування продовжується з метою з'ясування всіх обставин злочину. У разі визнання їх винними їм загрожує довічне ув'язнення.
Контррозвідувальні заходи проводились під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
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