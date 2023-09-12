СБУ розкрила агента ФСБ рф, який готував атаки на військові об'єкти в Україні

11:17 12 вересня Київ, Україна

Фахівці з кібербезпеки зі Служби безпеки України виявили агента ФСБ рф, який перебуває у виправній колонії на Львівщині. Цей агент брав активну участь у підготовці планової атаки росії на військові та критичні об'єкти в регіоні.



Серед головних цілей агресорів були пункти транзитного базування із важким озброєнням Збройних сил України (ЗСУ) та місцеві теплоелектростанції.



Для збору розвідувальної інформації та направлення російських ракет та безпілотників на українські об'єкти агент намагався створити свою мережу з інформаторів. Серед них він планував залучити своїх близьких родичів та знайомих, які перебувають на волі.



Вся зібрана інформація мала передаватися агентом ФСБ своєму "куратору".



За кожне успішно виконане завдання федеральна служба безпеки росії "гарантувала" агенту суму від 1 до 5 тисяч доларів США, залежно від важливості цілі в Україні.



Співробітники Служби безпеки України вчасно виявили та запобігли деструктивній діяльності агента ФСБ, тим самим завадивши планам агресора щодо нових атак у регіоні.



За даними слідства, зловмисником виявився 48-річний місцевий житель, який із 2019 року відбуває покарання за серйозний злочин.



ФСБ звернула увагу на цю особу через його коментарі у соціальній мережі "Одноклассники", в яких він підтримував збройну агресію росії проти України.



Надалі російська спецслужба провела вербування ув'язненого.



Під час обшуку у фігуранта було вилучено прихований мобільний телефон, який використовувався для зв'язку з ФСБ.



Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.