СБУ проводить перевірку на території одного з монастирів Мукачівської єпархії

10:36 30 листопада Київ, Україна

Служба безпеки України здійснює профілактичні дії на території Мукачівської єпархії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.
 
"За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоди державному суверенітету України", - зазначають у СБУ.

У СБУ наголошують на профілактичному характері дій.
"Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства та здійснюються для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "російського світу"; недопущення використання приміщень УПЦ для приховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо; захисту населення від провокацій та терористичних актів", - йдеться у повідомленні.