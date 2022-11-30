СБУ проводить перевірку на території одного з монастирів Мукачівської єпархії
10:36 30 листопада Київ, Україна
Служба безпеки України здійснює профілактичні дії на території Мукачівської єпархії.
Про це повідомляє пресслужба СБУ
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"За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоди державному суверенітету України", - зазначають у СБУ.
У СБУ наголошують на профілактичному характері дій.
"Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства та здійснюються для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "російського світу"; недопущення використання приміщень УПЦ для приховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо; захисту населення від провокацій та терористичних актів", - йдеться у повідомленні.
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