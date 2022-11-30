СБУ проводить перевірку на території одного з монастирів Мукачівської єпархії

"За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоди державному суверенітету України", - зазначають у СБУ.



У СБУ наголошують на профілактичному характері дій.

"Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства та здійснюються для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "російського світу"; недопущення використання приміщень УПЦ для приховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо; захисту населення від провокацій та терористичних актів", - йдеться у повідомленні.