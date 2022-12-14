СБУ проводить обшуки УПЦ МП у 9 регіонах України

11:21 14 грудня Київ, Україна

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях. Про це повідомляється на сайті спецслужби у середу, 14 грудня.



Зокрема, йдеться про такі об'єкти:

Кафедральний Свято-Воздвиженський собор (м. Ужгород);

Свято-Покровська церква (м. Ужгород);

Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район);

Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район);

Свято-Успенський чоловічий монастир (Рівненський район);

Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища Юзефін (Сарненський район);

Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (с. Зимне, Володимирський район);

Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина та Олени (с. Костянтинівка Миколаївського району);

Свято-Духівський кафедральний Собор (м. Ромни);

Архідіаконо-Стефанівську церкву (м. Ромни);

Свято-Троїцький храм (м. Львів);

Храм преподобного Амфілохія Почаєвського (м. Мостиська);

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (м. Борислав);

Кафедральний собор Різдва Христового (м. Коростень);

Свято-Преображенський кафедральний собор (м. Овруч);

Овруцько-Коростенська єпархія (м. Овруч);

Храм Василя Блаженного (м. Овруч);

Свято-Василівський жіночий монастир (м. Овруч);

Церква Ікони Казанської (смт Чорнобаївка).

Зазначено, що заходи проводяться спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у рамках системної роботи СБУ щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

"З огляду на збройну агресію росії, ці заходи проводяться, у тому числі, для виключення використання релігійних громад як осередку "російського світу" та захисту населення від провокацій та терористичних актів", – йдеться у повідомленні.

За безпосередньою участю представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.



У СБУ запевнили, що всі дії здійснюються в межах чинного законодавства.