СБУ провела спецоперацію у Сумській області: нейтралізація ворожої агентурної групи

Служба безпеки України (СБУ) провела успішну контрдиверсійну спецоперацію на території Сумської області, нейтралізувавши ворожу агентурну групу, яка збирала інформацію про позиції Сил оборони у прикордонних районах для коригування артилерійських та повітряних ударів. Агенти планували атаки на місця базування українських збройних сил, які оснащені радіолокаційними комплексами.
Керівницею цієї групи виявилася місцева мешканка, завербована російською спецслужбою після 24 лютого 2022 року, коли розпочалася війна. Вона була залучена до негласної співпраці під час незаконних переміщень через непрацюючі пункти пропуску з росією. Після інструктажу вона отримала завдання на збирання розвідувальної інформації.
Щоб розширити свій "діапазон" у пошуку об'єктів Збройних сил України, вона залучила свою матір та іншого мешканця із прикордонної області. Ці люди поодинці подорожували регіоном і приховано фіксували локації українських військових.
Отриману розвідувальну інформацію вони передавали керівниці групи, яка у свою чергу повідомляла її "куратору" з ворожої спецслужби через анонімні чати у месенджерах.
СБУ викрила всіх трьох учасників агентурної групи та затримала їх у власних квартирах. Під час обшуків у них було виявлено мобільні телефони та сім-картки з доказами злочинної діяльності.
Затриманим пред'явлено звинувачення у державній зраді та змові в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув'язнення.
Керівницею цієї групи виявилася місцева мешканка, завербована російською спецслужбою після 24 лютого 2022 року, коли розпочалася війна. Вона була залучена до негласної співпраці під час незаконних переміщень через непрацюючі пункти пропуску з росією. Після інструктажу вона отримала завдання на збирання розвідувальної інформації.
Щоб розширити свій "діапазон" у пошуку об'єктів Збройних сил України, вона залучила свою матір та іншого мешканця із прикордонної області. Ці люди поодинці подорожували регіоном і приховано фіксували локації українських військових.
Отриману розвідувальну інформацію вони передавали керівниці групи, яка у свою чергу повідомляла її "куратору" з ворожої спецслужби через анонімні чати у месенджерах.
СБУ викрила всіх трьох учасників агентурної групи та затримала їх у власних квартирах. Під час обшуків у них було виявлено мобільні телефони та сім-картки з доказами злочинної діяльності.
Затриманим пред'явлено звинувачення у державній зраді та змові в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув'язнення.
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