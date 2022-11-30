СБУ провела обшуки у Мураєва. Що знайшли

17:20 30 листопада Київ, Україна

Служба безпеки провела обшуки у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва за підозрою у державній зраді. Перевірки пройшли у місцях проживання та офісах екснардепа, а також у його рідних та соратників.

У відомстві повідомили, що внаслідок слідчо-оперативних дій правоохоронці вилучили готівку, у тому числі в російських рублях, зброю, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

СБУ зазначили, що Мураєв ховається від правосуддя за кордоном.

"Незважаючи на це, співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Їхні висновки свідчать про наявність у цих діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зрада). А саме — у контексті заподіяння шкоди інформаційній безпеці України", — йдеться у повідомленні.

Також в СБУ додали, що за матеріалами слідчих в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу НАШ неодноразово поширювалися наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал було накладено штрафні санкції.

"В цей час усі вилучені матеріали передані на експертизи. За їхніми результатами будуть здійснюватися подальші процесуальні дії. Заходи проводили слідчі Управління СБУ у Києві та Київській області", - додали в СБУ.

Хто такий Мураєв

Євгену Мураєву 45 років. Він депутат Харківської обласної ради двох скликань, народний депутат України VII та VIII скликань від "Опозиційного блоку", з 3 червня 2016 року позафракційний. Власник телеканалу НАШ. Мураєв – колишній голова політради партії "За життя" (нині "ОПЗЖ" – ред.), згодом – керівник партії "Наші" (обидві партії орієнтовані на "зближення" України з росією).



23 січня Міністерство закордонних справ Великобританії заявило, що росія прагне встановити в Україні проросійського лідера, а потенційним кандидатом є колишній депутат Євген Мураєв. У відповідь російське зовнішньополітичне відомство порадило Великій Британії "припинити провокаційну діяльність".



В Офісі Президента тоді заявили, що інформація, оприлюднена МЗС Великобританії, свідчить про те, що західні партнери України "почали жорстко називати речі своїми іменами та виводити на чисту воду тих чи інших "друзів росії".



Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що оприлюднена британською розвідкою інформація не є новиною, а відповідні українські служби мають усі необхідні відомості про потенційних агентів росії.