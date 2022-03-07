СБУ провела обшуки у засновників партії Шарія і в її друкарні

Співробітники СБУ провели обшуки місць проживання фактичних керівників партії Шарія в місті Київ і типографії в місті Вінниця.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
"Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія", причетних до поширення в столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України і в порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Обшуки проводилися за адресами фактичного проживання двох фігурантів справи: в столиці і в Бучацькому районі Київської області", - йдеться в повідомленні.
При проведенні процесуальних дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні термінали, які використовувались у протиправній діяльності, печатку "Партії Шарія" і банківські картки.
Крім того, були проведені обшуки в друкарні, розташованій у Вінниці, де представники громадської організації друкували продукцію антиконституційного характеру.
В СБУ підкреслили: "В рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури".
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