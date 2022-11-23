СБУ провела арешт ще одного корегувальника

Ворожий коригувальник "наводив" російські ракети на військові та стратегічно важливі об'єкти у Харківській області, повідомляється на сайті спецслужби у середу, 23 листопада.
За даними слідства, поплічником загарбників виявився мешканець Донбасу, якого на початку повномасштабного вторгнення завербувало підконтрольне агресору "МДБ ДНР".
За вказівкою ворога він переїхав до Харкова для збору інформації про місцезнаходження підрозділів Сил оборони, військових та важливих об'єктів критичної інфраструктури. Для цього виходив у місто, де проводив фото-, відеофіксацію об'єктів та позначав їхню геолокацію на електронних картах.
Отримані відомості передавав через "зв'язного". Ним виявився бойовик "ДНР", який входив до складу окупаційного угруповання на східному напрямку.
Для комунікації використовувався заздалегідь відпрацьований Telegram-канал, а передачу розвідданих здійснювали у вигляді медіафайлів з текстовим описом прилеглої території об'єкта.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами його листування з окупантами.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтею про колабораційну діяльність (ч.7 ст.111-1 КК України). Суд обрав коригувальнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За даними слідства, поплічником загарбників виявився мешканець Донбасу, якого на початку повномасштабного вторгнення завербувало підконтрольне агресору "МДБ ДНР".
За вказівкою ворога він переїхав до Харкова для збору інформації про місцезнаходження підрозділів Сил оборони, військових та важливих об'єктів критичної інфраструктури. Для цього виходив у місто, де проводив фото-, відеофіксацію об'єктів та позначав їхню геолокацію на електронних картах.
Отримані відомості передавав через "зв'язного". Ним виявився бойовик "ДНР", який входив до складу окупаційного угруповання на східному напрямку.
Для комунікації використовувався заздалегідь відпрацьований Telegram-канал, а передачу розвідданих здійснювали у вигляді медіафайлів з текстовим описом прилеглої території об'єкта.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами його листування з окупантами.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтею про колабораційну діяльність (ч.7 ст.111-1 КК України). Суд обрав коригувальнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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