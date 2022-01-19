СБУ прикрила канал контрабанди кокаїну з Латинської Америки

15:08 05 травень Київ, Україна

Служба безпеки України заблокувала транснаціональний канал контрабандного переправлення наркотиків з Латинської Америки в Україну і ЄС.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ



За попередніми даними слідства, контрабандний трафік організували учасники міжнародного злочинного угруповання. Зловмисники, через власну розгалужену мережу наркокур'єрів перевозили кокаїн з однієї з країн Латинської Америки в Україну і Євросоюз.



Протягом 2020-2021 років співробітниками СБУ було затримано основні активні учасники наркогрупи.





Так, в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримали двох зловмисників на спробі контрабандного переправлення в Україну майже 1,5 кг кокаїну, який вони ховали в особистих речах.

У квітні співробітники СБУ затримали наркокур'єра, який намагався перевезти через держкордон нашої країни більше 1 кг кокаїну в шлунково-кишковому тракті.

На завершальному етапі спецоперації проведено 16 обшуків за місцями перебування учасників угруповання в Києві, а також у Київській та Вінницькій областях. В ході слідчих дій правоохоронці виявили: наркотичні засоби і психотропні речовини; обладнання для виготовлення брикетів з наркотиків; гроші, отримані злочинним шляхом; чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

Завдяки викриттю та затриманню «кур'єрів», співробітники СБУ задокументували причетність лідерів злочинного угруповання до міжнародного наркобізнесу.

В рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Спецоперація з викриття та блокування міжнародного наркоугруповання проводилася Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури та за сприяння групи портового контролю в аеропорту «Бориспіль», Державної митної служби та Державної прикордонної служби.