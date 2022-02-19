СБУ "прикрила" ботоферму інтернет-агітаторів

07:51 25 травень Київ, Україна

У Черкасах співробітники Служби безпеки України ліквідувала ботоферму, яку інтернет-агітатори використовували для дестабілізації ситуації в Україні.





За даними слідства, ботоферму "підтримував" житель Черкас в підсобному приміщенні власного приватного підприємства. Він забезпечував використання анонімних IP-адрес, чим гарантував безпеку інтернет-агітаторам.



Підприємцю платили криптовалютою і через заборонені в Україні російські віртуальні платіжні системи.



Про це повідомляє пресслужба СБУ За даними слідства, ботоферму "підтримував" житель Черкас в підсобному приміщенні власного приватного підприємства. Він забезпечував використання анонімних IP-адрес, чим гарантував безпеку інтернет-агітаторам.Підприємцю платили криптовалютою і через заборонені в Україні російські віртуальні платіжні системи.

Слідчі задокументували, що через ботоферму інтернет-агітатори поширювали дезінформацію про події в ОРДЛО, проросійську пропаганду, спрямовану на штучну дестабілізацію ситуації в державі, повалення конституційного ладу і територіальної цілісності нашої країни", - йдеться в повідомленні.

В СБУ також повідомили, що під час проведення обшуку вилучили комп'ютери з відповідним програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання та більше ніж 400 сім-карток мобільних операторів.



Справу відкрили за статтею "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади" КК.