СБУ зупинила незаконне ввезення в Україну сильнодійних речовин більш ніж на 1 млн грн

20:10 15 квітень Київ, Україна

Співробітники СБУ перекрили нелегальний канал постачання в Україну сильнодійних речовин, які згодом використовувалися для виготовлення неліцензованих лікарських засобів.



Про це повідомляє пресцентр ГУ СБУ у м.Київ та Київській області.



За даними попереднього слідства, нелегальний бізнес налагодив громадянин Австралії і троє його українських спільників. Зловмисники замовляли "товар" з-за кордону через служби поштового сервісу під виглядом товарів широкого споживання.



Оперативники спецслужби встановили, що ділки виготовляли та фасували підробки в декількох орендованих офісних приміщеннях, розташованих у Печерському та Солом'янському районах столиці. Для реалізації товару зловмисники створили кілька спеціалізованих сайтів. Українським клієнтам товар доставляли кур'єри, за кордон, зокрема, в країни ЄС і Великобританію, ділки відправляли поштовими відправленнями.



Кошти за підроблені препарати замовники перераховували на банківські картки зловмисників, а ті потім переводили їх в криптовалюту.



Під час проведення 14 обшуків за адресами проживання фігурантів кримінального провадження, в автотранспорті, в орендованих офісних приміщеннях правоохоронці вилучили:



- обладнання для виготовлення таблеток і ампул, голограми;

- кілька кілограмів речовин, з яких виготовляли фальсифіковані лікарські засоби;

- банківські карти, засоби зв'язку і комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.



За оцінками експертів, вартість сировини за цінами чорного ринку становить приблизно 1 млн грн.



Зараз тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про оголошення підозри фігурантам провадження за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Перевіряється причетність зловмисників до інших кримінальних злочинів.