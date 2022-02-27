СБУ зупинила вивіз з України скіфського золота на суму близько $40 тис

08:23 29 травень Київ, Україна

При проходженні митного контролю у громадянина України вилучено 11 підвісок часів Скіфської епохи, виготовлених з жовтого і білого золота. На міжнародних аукціонах унікальні прикраси можуть коштувати від $40 тис.