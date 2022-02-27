СБУ зупинила вивіз з України скіфського золота на суму близько $40 тис

При проходженні митного контролю у громадянина України вилучено 11 підвісок часів Скіфської епохи, виготовлених з жовтого і білого золота. На міжнародних аукціонах унікальні прикраси можуть коштувати від $40 тис.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За попередніми даними слідства, забезпечував нелегальне переправлення раритетів посередник, який діяв на замовлення європейських клієнтів. Він найняв кур'єра, який повинен був вивезти скіфські золоті прикраси через пункт пропуску "Ягодин". Оперативники і слідчі СБ України виявили в особистих речах кур'єра приховані від митного контролю 11 підвісок часів Скіфської епохи, виготовлених з жовтого і білого золота.
За попередніми висновками експертів, вилучені ювелірні вироби унікальні, вони становлять культурну та історичну цінність для нашої країни. Вилучені предмети старовини будуть спрямовані для експертного дослідження. За його результатами фігуранти будуть повідомлені про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.
Після завершення досудового розслідування буде розглядатися питання про передачу цінностей до Музейного фонду України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі