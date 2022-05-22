СБУ припинила злочинну схему продажу лісу із заповідної зони на Буковині

13:12 20 серпня Київ, Україна

Попри спеціальні програми по боротьбі з розкраданням лісів України, «чорні лісоруби» продовжують знищувати зелене багатство країни. Як повідомили сьогодні, 20 серпня, в пресцентрі СБУ, із зони заповідника в Чернівецькій області чиновники продали лісу на більш ніж 3,3 млн грн.

Організаторами "угоди" були службові особи одного з держлісгоспів регіону. Вони організували вирубку деревини на території зоологічного заказника місцевого значення, а готові лісоматеріали готували на експорт.

Правоохоронці провели 14 обшуків в Чернівецькому облуправлінні лісового та мисливського господарства, приміщеннях держлісгоспів, на пилорамах і за місцями проживання учасників схеми. Була вилучена лісодеревина, печатки та документи з доказами протиправної діяльності.

Тепер екскерівнику держлісгоспу оголошено про підозру за статтею про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до злочину осіб.

Нагадаємо, що раніше на Волині виявили підпільну пилораму. Правоохоронці виявили в Ковельському районі незаконну порубку і заготівлю лісу для експорту в Європу.

Також повідомлялося, що СБУ на Хмельниччині затримала "чорних лісорубів". Організована група незаконно вирубала деревину в Національному природному парку Подільські Товтри.