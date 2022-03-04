СБУ запобігла спробі кібератаки спецслужб РФ на комп'ютерні мережі українських органів влади

19:57 04 червень Київ, Україна

Кіберспеціалісти Служби безпеки України виявили факти цілеспрямованого поширення спецслужбами Російської Федерації шкідливого програмного забезпечення.

Замовники планували вразити комп'ютерні мережі органів державної влади, місцевого самоврядування та об'єктів критичної інфраструктури, повідомляє пресцентр СБУ 4 червня.

"Фахівці Служби безпеки України встановили, що на початку червня цього року були виявлені факти цілеспрямованого поширення спецслужбами РФ шкідливого програмного забезпечення з метою вразити комп'ютерні мережі низки державних установ, - говориться в повідомленні.

Зокрема, на початку червня цього року була здійснена масова розсилка електронних листів з підміною адреси відправника - нібито від управління патрульної поліції Києва. Листи "містили шкідливі вкладення і були направлені на адресу низки державних установ", - повідомляє СБУ. Це шкідливе ПЗ ініціює встановлення клієнтської частини програми, призначеної для віддаленого адміністрування ураженого комп'ютера.

"Фахівцям вдалося встановити контрольно-командні сервери, які в тому числі перебувають на території Росії", - підкреслили кіберспеціалісти СБУ.

Тепер в СБУ рекомендують провести термінову перевірку інформаційно-телекомунікаційних систем, в тому числі використовуючи індикатори від MISP-UA для виявлення їхньої можливої компрометації і прийняття оперативних заходів.