СБУ припинила незаконний вивіз комплектувальних до ЗРК "Оса"

17:27 08 грудня Київ, Україна

Ділки за підробленими документами намагалися вивезти з України комплектувальні для зенітно-ракетного комплексу "Оса-АКМ".

Про це повідомляє пресцентр СБУ у вівторок, 8 грудня.

"Співробітники спецслужби встановили, що організатори планували експортувати в одній із середньоазіатських країн складові агрегати для зенітно-ракетного комплексу "Оса-АКМ", які відносяться до системи розвідки цілей, їхнього показу, визначення дальності до них, спостереження і супроводу цілі", - сказано в повідомленні.

Також зенітно-ракетний комплекс "Оса-АКМ" призначений для захисту військ на марші і в рухливих видах бою.



Відзначається, що для приховування військового призначення переміщуваних товарів службовці суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності надали в митні органи України документальні матеріали, в яких вказані неправдиві відомості про дійсне найменування товару та мету його використання. Будь-які дозвільні документи Державної служби експортного контролю України, передбачені законодавством для переміщення такого роду вантажів, у відправника були відсутні.



Задокументовані матеріали будуть передані в орган попереднього розслідування з метою прийняття процесуального рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.