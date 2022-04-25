СБУ припинила незаконний експорт російської військової контрабанди з території України

Київська компанія маскувала військове призначення російських контрабандних комплектувальних до вертолітної техніки і готувала до відправлення з аеропорту "Бориспіль" в одну з африканських країн.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зокрема, правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність менеджменту однієї з київських компаній, яка планувала незаконно постачати комплектувальні до вертолітної техніки в одну з країн Африки.
"Для приховування російського походження товарів і їхнього військового призначення при митному оформленні вантажу, організатори надали документацію, в якій вказані неправдиві відомості. Також у відправників не було дозвільних документів, передбачених чинним законодавством, для експорту товарів цієї категорії. Переправити військову продукцію зловмисники планували авіарейсом з Міжнародного аеропорту "Бориспіль"", - сказано в повідомленні.
За результатами проведеної ідентифікації вилучених товарів розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю) Кримінального кодексу України.
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