СБУ припинила діяльність російської торгової біржі на території України

18:20 02 квітень Київ, Україна

За допомогою спеціальних програм шахраї транслювали довірливим вкладникам електронні торги на міжнародних біржах, демонстрували зростання акцій і пропонували збільшити інвестиції.



Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники СБУ заблокували функціонування протиправної схеми, організованої російським холдингом в нашій країні. Організатори незаконно привласнювали десятки млн грн українських інвесторів через фейкового міжнародного брокера "Just2Trade".



Оперативники спецслужби встановили, що схему організував громадянин РФ за участю українських громадян. На спеціально створеному вебресурсі ділки пропонували для інвесторів послуги на фондовому ринку. Задокументовано, що компанії, які створили "фінпродукт", не отримували від Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку ніяких ліцензій і дозволів на діяльність.



Зловмисники використовували спеціалізоване програмне забезпечення для імітації трансляції електронних торгів на міжнародних біржах. Вони створювали клієнту "персональний кабінет", в якому демонстрували постійне зростання акцій в ціні і пропонували збільшити інвестиції. Після рішення вкладника отримати свої гроші, зловмисники блокували зв'язок з "клієнтом".



Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність і роботу на країну-агресора.



Триває досудове слідство.



В СБУ просять постраждалих вкладників проєкту "Just2Trade" звертатися за телефонами: 0933798814, 0669932484.



Відзначається, що права на проєкт належать російському холдингу "Фінам", який має сумнівну репутацію в ділових колах. За розробленою організаторами схемою інвестори навіть не набували право власності на цінні папери та інші фінансові інструменти.