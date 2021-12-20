СБУ припинила діяльність злочинної групи: вилучено наркотиків майже на 11 млн грн

15:46 09 квітень Київ, Україна

Співробітники СБУ блокували діяльність злочинного угруповання, що спеціалізувалося на контрабанді та збуті кокаїну і психотропних речовин.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Встановлено, що організували протиправний бізнес кілька жителів столиці і Одеського регіону. Наркотики вони отримували контрабандою з-за кордону. В ході досудового слідства задокументовано, що зловмисники передавали "товар" клієнтам через водіїв таксі. Оплату вони брали в криптовалюті. Частину наркотиків учасники угруповання контрабандою поставляли в РФ.



Правоохоронці провели 8 обшуків в Києві і в Одеській області. Під час слідчих дій вилучено:



- понад 9 тис. таблеток психотропної речовини МДМА (екстазі)

- майже 1 кг кокаїну;

- приблизно 300 грамів інших психотропних речовин;

- ваги, зіп-пакети та інші докази протиправної діяльності.

За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить майже 11 млн грн.



Зараз троє учасників угруповання затримані. Рішення про притягнення до відповідальності інших членів групи буде прийнято після завершення експертиз.



Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.