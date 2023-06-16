СБУ припинила 10 схем ухилення від призову на військову службу

Служба безпеки припинила ще 10 схем ухилення від призову на військову службу, виявивши численні махінації та зловживання.
Як повідомляє пресслужба СБУ, організатори цих угод пропонували громадянам різні способи уникнути мобілізації та нелегально виїхати за кордон, найчастіше вимагаючи значні суми грошей.
В одному з випадків, у Києві, було затримано двох чоловіків, які пропонували фальшиві документи про "погане здоров'я" для уникнення призову. У Кіровоградській області викрито керівництво ВАТ "Кіровоградгаз", де посадовці фіктивно працевлаштовували призовних громадян за певну плату та отримували зарплати на час мобілізації.
У Дніпрі кіберфахівці СБУ затримали керівника благодійної організації, який незаконно оформлював призовників як волонтерів, щоб вони могли залишити країну.
Інші випадки включають затримання голови районної комісії медико-соціальної експертизи у Запоріжжі, яка фіктивно встановлювала групи інвалідності для нелегального виїзду за кордон, а також ліквідацію трьох каналів незаконного перетину кордону на Закарпатті.
У Миколаєві було затримано чиновника військової служби правопорядку, який допомагав отримати фальшиві довідки про стан здоров'я, а у Вінниці підозрюється перевізник, який вносив недостовірні відомості до системи Шлях.
Як повідомляє пресслужба СБУ, організатори цих угод пропонували громадянам різні способи уникнути мобілізації та нелегально виїхати за кордон, найчастіше вимагаючи значні суми грошей.
В одному з випадків, у Києві, було затримано двох чоловіків, які пропонували фальшиві документи про "погане здоров'я" для уникнення призову. У Кіровоградській області викрито керівництво ВАТ "Кіровоградгаз", де посадовці фіктивно працевлаштовували призовних громадян за певну плату та отримували зарплати на час мобілізації.
У Дніпрі кіберфахівці СБУ затримали керівника благодійної організації, який незаконно оформлював призовників як волонтерів, щоб вони могли залишити країну.
Інші випадки включають затримання голови районної комісії медико-соціальної експертизи у Запоріжжі, яка фіктивно встановлювала групи інвалідності для нелегального виїзду за кордон, а також ліквідацію трьох каналів незаконного перетину кордону на Закарпатті.
У Миколаєві було затримано чиновника військової служби правопорядку, який допомагав отримати фальшиві довідки про стан здоров'я, а у Вінниці підозрюється перевізник, який вносив недостовірні відомості до системи Шлях.
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