СБУ висунула підозру російському олігарху Фрідману за фінансування війни в Україні

17:14 05 вересня Київ, Україна

Служба безпеки України (СБУ) заочно оголосила підозру російському олігарху Михайлу Фрідману, стверджуючи, що він має пряме відношення до фінансування війни проти України. Про це оголошено через пресслужбу СБУ.



Згідно з повідомленням СБУ, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Михайло Фрідман нібито перерахував близько 2 мільярдів рублів на рахунки кількох військових заводів у росії, які, за даними служби, причетні до виробництва військової продукції. Серед цих заводів було названо "Тульський патронний завод", що спеціалізується на виробництві боєприпасів, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", який займається виробництвом високотехнологічного обладнання для військово-повітряних сил росії.



За даними СБУ, для фінансування зазначених "проєктів" Фрідман використав активи, що знаходяться під його контролем у структурі "Альфа-Груп". Крім того, він нібито задіяв свої власні бізнес-ресурси для масового виробництва та розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим брендом "армія росії", яка, як стверджує СБУ, поставляється окупантам на передову лінію.



СБУ також стверджує, що Фрідман був організатором збору матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань росії, залучених до збройних дій на території України.



Крім вищезгаданих звинувачень, з'явилися додаткові обставини у справі Михайла Фрідмана. За даними слідства, його страхові компанії надали страхування для військової техніки, а також життя та здоров'я російських збройних сил, які беруть участь у збройних конфліктах на території України.



Крім того, Михайло Фрідман встановив співпрацю з власним телекомунікаційним підприємством, що, за даними Служби безпеки України (СБУ), дозволило йому створити та підтримувати мобільний зв'язок, контрольований ФСБ рф, у тимчасово окупованих районах України.



Слідчі СБУ, спираючись на зібрані докази, висунули Фрідману звинувачення за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України щодо фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу, захоплення державної влади або зміни кордону території України, вчинених групою осіб за попередньою змовою.



Наразі олігарх перебуває за межами України та ховається від правосуддя. У разі засудження йому загрожує до 8 років позбавлення волі та конфіскація майна.