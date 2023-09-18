СБУ висунула підозру російському бойовику за катування українців

Служба безпеки України (СБУ) оголосила про підозру російському бойовику, який, перебуваючи в окупованій Балаклії, жорстоко катував українських громадян струмом.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Йдеться про 34-річного Султана Паштова, який був бойовиком батальйону "Чібіс" 16-ї окремої бригади головного управління генерального штабу збройних сил росії, відомого як ГРУ.
За інформацією СБУ, навесні 2022 року Паштов перебував в окупованій Балаклії, де брав участь у каральних операціях та катуванні затриманих українців. Він діяв на території райвідділу поліції, яку захопили російські озброєні групи.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Йдеться про 34-річного Султана Паштова, який був бойовиком батальйону "Чібіс" 16-ї окремої бригади головного управління генерального штабу збройних сил росії, відомого як ГРУ.
За інформацією СБУ, навесні 2022 року Паштов перебував в окупованій Балаклії, де брав участь у каральних операціях та катуванні затриманих українців. Він діяв на території райвідділу поліції, яку захопили російські озброєні групи.
За даними СБУ, Паштову пред'явлено звинувачення у порушенні міжнародних законів та норм ведення війни, скоєних у змові з іншими особами.
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