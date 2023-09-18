СБУ висунула підозру російському бойовику за катування українців

15:14 18 вересня Київ, Україна

Служба безпеки України (СБУ) оголосила про підозру російському бойовику, який, перебуваючи в окупованій Балаклії, жорстоко катував українських громадян струмом.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Йдеться про 34-річного Султана Паштова, який був бойовиком батальйону "Чібіс" 16-ї окремої бригади головного управління генерального штабу збройних сил росії, відомого як ГРУ.

За інформацією СБУ, навесні 2022 року Паштов перебував в окупованій Балаклії, де брав участь у каральних операціях та катуванні затриманих українців. Він діяв на території райвідділу поліції, яку захопили російські озброєні групи.
 
"Людей піддавали жорстоким тортурам, тривалий час тримали в антисанітарних умовах без їжі та води, а також застосовували електричний струм. Спільно із співучасниками Паштов намагався залякати місцевих жителів та зламати їхній опір окупантам. Крім того, використовуючи безліч форм тортур, він намагався змусити жителів Балаклії співпрацювати з агресором, щоб отримати розвідувальні дані щодо сил оборони на східному фронті", - йдеться у заяві СБУ.
 
За даними СБУ, Паштову пред'явлено звинувачення у порушенні міжнародних законів та норм ведення війни, скоєних у змові з іншими особами.
 
"Продовжуються комплексні заходи для притягнення військового злочинця до відповідальності. Зловмисника буде знайдено та покарано незалежно від часу та місця його перебування", - запевняють у СБУ.