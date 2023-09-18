СБУ висунула підозру російському бойовику за катування українців

15:14 18 вересня Київ, Україна





Про це повідомила пресслужба СБУ.



Йдеться про 34-річного Султана Паштова, який був бойовиком батальйону "Чібіс" 16-ї окремої бригади головного управління генерального штабу збройних сил росії, відомого як ГРУ.



За інформацією СБУ, навесні 2022 року Паштов перебував в окупованій Балаклії, де брав участь у каральних операціях та катуванні затриманих українців. Він діяв на території райвідділу поліції, яку захопили російські озброєні групи. Служба безпеки України (СБУ) оголосила про підозру російському бойовику, який, перебуваючи в окупованій Балаклії, жорстоко катував українських громадян струмом.Про це повідомила пресслужба СБУ.Йдеться про 34-річного Султана Паштова, який був бойовиком батальйону "Чібіс" 16-ї окремої бригади головного управління генерального штабу збройних сил росії, відомого як ГРУ.За інформацією СБУ, навесні 2022 року Паштов перебував в окупованій Балаклії, де брав участь у каральних операціях та катуванні затриманих українців. Він діяв на території райвідділу поліції, яку захопили російські озброєні групи.

"Людей піддавали жорстоким тортурам, тривалий час тримали в антисанітарних умовах без їжі та води, а також застосовували електричний струм. Спільно із співучасниками Паштов намагався залякати місцевих жителів та зламати їхній опір окупантам. Крім того, використовуючи безліч форм тортур, він намагався змусити жителів Балаклії співпрацювати з агресором, щоб отримати розвідувальні дані щодо сил оборони на східному фронті", - йдеться у заяві СБУ.

За даними СБУ, Паштову пред'явлено звинувачення у порушенні міжнародних законів та норм ведення війни, скоєних у змові з іншими особами.