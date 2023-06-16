СБУ попереджає про підготовку російськими спецслужбами нових ІПСО

Спецслужби росії готують нові провокації щодо представників Сил оборони та безпеки України. Такі дані СБУ виявила під час контррозвідувальної діяльності.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зокрема, за оперативними даними, співробітники 5 служби ФСБ росії планують низку ІПСО, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони та безпеки та їхніх сімей, а також інших посадових осіб.
«Правдоподібність» та доказова база фейків серед іншого має забезпечити:
▪️ внесення ФСБ до державних реєстрів росії записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб;
▪️ підробку документів українських державних діячів та представників Сил оборони.
За оперативними даними, старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі заплановано на найближчий час.
▪️ підробку документів українських державних діячів та представників Сил оборони.
За оперативними даними, старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі заплановано на найближчий час.
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