СБУ попереджає про підготовку російськими спецслужбами нових ІПСО

Про це повідомила пресслужба СБУ.



Зокрема, за оперативними даними, співробітники 5 служби ФСБ росії планують низку ІПСО, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони та безпеки та їхніх сімей, а також інших посадових осіб.

«Правдоподібність» та доказова база фейків серед іншого має забезпечити:

▪️ внесення ФСБ до державних реєстрів росії записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб;

▪️ підробку документів українських державних діячів та представників Сил оборони.



За оперативними даними, старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі заплановано на найближчий час.

"Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні. Закликаємо представників українських ЗМІ критично ставитись до появи подібної «сенсаційної» інформації.

СБУ системно відстежує всі подібні маніпуляції, викриває та затримує агентів кремля, які свідомо допомагають ворогові всередині країни. Разом працюємо на Перемогу!", - йдеться у повідомленні.