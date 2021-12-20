СБУ попередила ввезення в Україну 1,9 млн фальшивих акцизних марок на алкоголь

Майже 2 млн акцизних марок для незаконно виготовленої алкогольної продукції так і не доїхали до замовника з Києва - вони були блоковані співробітниками СБУ в одному з одеських портів.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Вантаж прибув в порт Чорноморська поромом з Туреччини.
Встановлено, що з порту українські акцизні марки хотіли перевезти до Києва - на адресу одного з підприємств. Під час огляду вантажівки правоохоронці виявили приховані в рулонах з фольгою підроблені українські акцизні марки. Вони призначалися для нелегально виготовленої алкогольної продукції.
Зараз тривають відповідні процесуальні дії для фіксації факту правопорушення.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі