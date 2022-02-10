СБУ запобігла теракту в Києві і затримала чоловіка, завербованого спецслужбами Білорусі

14:22 10 лютий Київ, Україна

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який намагався підпалити машину біля будівлі однієї із громадських організацій.



Про це повідомили у Національній поліції.



28-річного киянина, якого розшукують за шахрайство, затримали на вулиці Чистяковській. Чоловік, як з'ясували слідчі, отримав замовлення на підпал авто за 100 тисяч (на відео, оприлюдненому СБУ, затриманий не називає валюти, в якій йому мали заплатити. – ред.) в одному з анонімних телеграм-каналів, а діяв, як переконують у СБУ, на замовлення однієї з білоруських держструктур.



Спецслужбовці кажуть, що для зв'язку з кураторами затриманий використав заборонені електронні поштові сервіси РФ, гроші за проведену роботу отримував на власну банківську картку, а для підпалу заздалегідь придбав автомобіль Шкода.

“На одній із АЗС хлопець придбав пальне, яким облив автомобіль. Довести злочинний намір до кінця завадили правоохоронці. Автомобіль, власник якого зараз встановлюється, поміщений на штрафмайданчик, – розповів заступник начальника – начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула.

У СБУ кажуть, що затриманий чоловік причетний не лише до спроби підпалу, а й до залякування журналістів та іноземців, організації мітингів із деструктивною агітацією поблизу закордонних диппредставництв, а також збору даних про українських військовослужбовців із прикордонних районів.



На відео, оприлюдненому СБУ, затриманий розповідає, що їздив до Житомира фотографувати автомобілі, припарковані біля військкомату, та збирав людей для мітингу під посольством Польщі у Києві.

"За попередніми даними, дії ворожого агента були спрямовані на розхитування внутрішньополітичної обстановки в Україні та дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Білорусі", - вважають у СБУ.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за замахом на умисне знищення чужого майна шляхом підпалу та готується повідомити затриманого про підозру. У свою чергу, СБУ відкрила провадження за статтями щодо держзради та терористичного акту і вже повідомила затриманого про підозру. Суд найближчим часом має обрати йому запобіжний захід.