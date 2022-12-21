СБУ запобігла втечі за кордон понад сотні ухилянтів

Ініціатори незаконних трафіків пропонували потенційним призовникам виїхати за межі країни під виглядом волонтерів або спробувати обійти контрольно-пропускні пункти. Про це 21 грудня повідомляє пресслужба відомства.
Вартість таких послуг складала від чотирьох тисяч доларів. Сума залежала від регіону проживання та терміновості виїзду.
Зазначається, що під час комплексних заходів у Київській області викрито місцеву жительку, яка "реєструвала" своїх клієнтів як представників місцевої благодійної організації. Потім вносила недостовірні відомості у систему Шлях. Для цього використала власні зв'язки, зокрема, серед представників депутатського корпусу однієї з районних рад Київської області.
Як заявили у СБУ, організатору злочинної схеми повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Крім того, було виявлено ще одну схему нелегальної міграції в Одеській області, до організації якої причетне міжнародне злочинне угруповання.
Повідомляється, що зловмисники приховано переправляли осіб призовного віку до Євросоюзу поза встановленими пунктами пропуску. Замовникам вони надавали детальний план переміщення через природні ландшафти та місцеву інфраструктуру.
Ще один канал нелегального виїзду до ЄС проходив Молдовою.
Для пошуку "клієнтів" його організатори використали спеціально створений телеграм-канал. Надалі зловмисники планували вивезти ухилянтів за кордон власним автомобілем.
Вартість таких послуг складала від чотирьох тисяч доларів. Сума залежала від регіону проживання та терміновості виїзду.
Зазначається, що під час комплексних заходів у Київській області викрито місцеву жительку, яка "реєструвала" своїх клієнтів як представників місцевої благодійної організації. Потім вносила недостовірні відомості у систему Шлях. Для цього використала власні зв'язки, зокрема, серед представників депутатського корпусу однієї з районних рад Київської області.
Як заявили у СБУ, організатору злочинної схеми повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Крім того, було виявлено ще одну схему нелегальної міграції в Одеській області, до організації якої причетне міжнародне злочинне угруповання.
Повідомляється, що зловмисники приховано переправляли осіб призовного віку до Євросоюзу поза встановленими пунктами пропуску. Замовникам вони надавали детальний план переміщення через природні ландшафти та місцеву інфраструктуру.
Ще один канал нелегального виїзду до ЄС проходив Молдовою.
Для пошуку "клієнтів" його організатори використали спеціально створений телеграм-канал. Надалі зловмисники планували вивезти ухилянтів за кордон власним автомобілем.
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