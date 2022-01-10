СБУ запобігла хакерській атаці на держоргани України

13:00 27 квітень Київ, Україна

Кіберспеціалісти СБУ не дали спецслужбам Російської Федерації здійснити потужну хакерську атаку на держоргани України.

Про це повідомляється на сайті СБУ у вівторок, 27 квітня.

"Оперативники спецслужби встановили, що спецслужби РФ діяли через жителя Запоріжжя. Через Інтернет він отримав від громадянина РФ пропозицію щодо конфіденційного співробітництва. Хакер погодився за гроші вести підривну діяльність проти України. Зловмисник, зокрема, зобов'язався здійснити цільову вірусну атаку на державні електронні інформаційні ресурси", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, чоловік повинен був направити українським чиновникам замаскований файл зі шпигунським програмним забезпеченням. Розсилка повинна була забезпечити вірусне ураження закритих електронних інформаційних систем державних установ і органів місцевого самоврядування.



Встановлено, що замовники хотіли отримати несанкціонований доступ до інформації, яка могла блокувати стійку роботу об'єктів інформаційної та критичної інфраструктури.



В ході проведених слідчих дій правоохоронці вилучили електронні носії інформації з файлами наданого іноземними спецслужбами програмного забезпечення; листування з кураторами РФ.



Організатору повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею про державну зраду (ст.111 КК України).