СБУ запобігла хакерській атаці на держоргани України

Кіберспеціалісти СБУ не дали спецслужбам Російської Федерації здійснити потужну хакерську атаку на держоргани України.
Про це повідомляється на сайті СБУ у вівторок, 27 квітня.
Зокрема, чоловік повинен був направити українським чиновникам замаскований файл зі шпигунським програмним забезпеченням. Розсилка повинна була забезпечити вірусне ураження закритих електронних інформаційних систем державних установ і органів місцевого самоврядування.
Встановлено, що замовники хотіли отримати несанкціонований доступ до інформації, яка могла блокувати стійку роботу об'єктів інформаційної та критичної інфраструктури.
В ході проведених слідчих дій правоохоронці вилучили електронні носії інформації з файлами наданого іноземними спецслужбами програмного забезпечення; листування з кураторами РФ.
Організатору повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею про державну зраду (ст.111 КК України).
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