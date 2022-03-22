СБУ перекрила канал контрабанди наркотиків до країн ЄС

13:21 23 червня Київ, Україна

Співробітники СБУ блокували діяльність угруповання, яке налагодило канал контрабанди наркотиків до країн ЄС і пострадянського простору.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



За попередньою версією слідства, контрабанду організував житель Дніпропетровщини. Контрабандний канал функціонував протягом 2020-2021 років, а щомісячний дохід угруповання досягав понад 100 тисяч гривень.

"Наркотичні і психотропні речовини організатор отримував поштою з інших регіонів України. Потім зловмисник шукав клієнтів через Інтернет. Його "цільовою аудиторією" були жителі європейських і пострадянських країн", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили близько 1 кг заборонених речовин, ваги і пакувальну тару, засоби зв'язку і сім-карти, гроші, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.



Судом зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.