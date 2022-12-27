СБУ передала до Харківського музею дзвін із храму, знищеного рашистами

Під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківщини правоохоронці виявили старовинний український дзвін. Відомо, що це єдиний уцілілий артефакт від зруйнованого російськими окупантами Іоано-Богословського храму поблизу Куп'янська.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Після захоплення району окупанти облаштували на території спорудження вогневі позиції, а в самій церкві – склад із боєприпасами.
Однак під час втечі від контрнаступу ЗСУ російські окупанти завдали по храму ракетно-артилерійського удару і таким чином зруйнували його.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Після захоплення району окупанти облаштували на території спорудження вогневі позиції, а в самій церкві – склад із боєприпасами.
Однак під час втечі від контрнаступу ЗСУ російські окупанти завдали по храму ракетно-артилерійського удару і таким чином зруйнували його.
Співробітники СБУ ініціювали передачу старовинного дзвону на зберігання Харківському історичному музею. Після відновлення храму українську давнину знову повернуть вірянам.
Заходи проводились співробітниками Департаменту контррозвідки СБУ та Управління СБУ у Харківській області.
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