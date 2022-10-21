СБУ відкрила провадження через постачання іранських дронів росії

14:59 21 жовтня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Служба безпеки відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів і ракет російської армії у війні росії проти України.Про це повідомляє пресслужба СБУ

"Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання в рф іранських дронів "Shahed-136" і Mohajer-6", а також балістичних ракет малої дальності "Fateh-110" та "Zolfaghar", - йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, у них є всі підстави вважати, що представники іранської влади та оборонно-промислового комплексу навмисне допомагають росії у війні проти України. Отже, СБУ намагається встановити імена всіх причетних до постачання людей, а також спосіб та маршрути перевезення цих озброєнь, щоб у майбутньому притягнути винних до відповідальності.

"Той, хто допомагає росії обстрілювати мирні українські міста та села, повинен також понести відповідальність за військові злочини росії. Адже не можна свідомо продавати маніяку нагострений ніж, а потім дивуватися, що він убиває людей. Тому українські правоохоронні органи дають юридичну оцінку такої допомоги" нашому ворогові. Незважаючи на спроби росії замаскувати "Шахеди" під "Герань", ми доведемо їхнє іранське походження, зокрема, і за допомогою експертиз. Працюємо над тим, щоб зірвати маски з усіх військових злочинців та покарати їх", - зазначив голова СБУ Василь Малий.

Провадження відкрито за ч. 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України - допомога державі-агресору. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.