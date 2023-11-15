СБУ відкрила кримінальне провадження проти Ірини Фаріон

18:15 15 листопада Київ, Україна

Служба безпеки України (СБУ) розпочала кримінальне провадження та організувала низку експертиз щодо висловлювань колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Згідно з пресслужбою СБУ, колишня народна депутатка 7-го скликання висловила категоричне неприйняття російськомовних військовослужбовців Збройних сил України, не визнавши їх українцями під час одного зі своїх інтерв'ю. Цей вислів викликав обурення серед українських захисників та суспільства.



Крім того, на своїх сторінках у соціальних мережах Фаріон опублікувала повідомлення з даними проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, внаслідок чого цей студент став об'єктом переслідування з боку російських спецслужб.



Кримінальне провадження щодо Фаріон ініційовано за кількома статтями Кримінального кодексу України, включаючи порушення рівноправності громадян, образу честі та гідності військовослужбовця, порушення таємниці листування, а також порушення недоторканності приватного життя. Крім того, СБУ проводить психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Фаріон.