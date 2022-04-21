СБУ зупинила корупційну машину, жертвами якої стали українські моряки

Як виявилося, всі ці сервіси і сервери (місце, де фізично зберігається ця інформація) були зосереджені в руках приватних осіб, які могли оперувати (або маніпулювати) ними, як їм заманеться. Тобто фактично цілий сектор державних послуг для 150 000 українських моряків був відданий в приватні руки і перетворений на інструмент з надання квитків всім підряд. На цьому "заробляли" сотні мільйонів доларів на рік, і тільки в рамках нашої реформи за підтримки президента та міністра Кубракова це вдалося зупинити!