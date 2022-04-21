СБУ зупинила корупційну машину, жертвами якої стали українські моряки

СБУ провела обшуки в Адміністрації річкового і морського транспорту України, а також вилучила сервери з даними, через що потрапила під несправедливу атаку корупціонерів і махінаторів, які наживалися на моряках. "Постраждалі ділки" звинуватили відомство в неправомірних діях, які спричинили блокування онлайн-сервісів, реєстрів та державного кабінету моряка, вкрай важливих для роботи морської галузі України.
Як виявилося, всі ці сервіси і сервери (місце, де фізично зберігається ця інформація) були зосереджені в руках приватних осіб, які могли оперувати (або маніпулювати) ними, як їм заманеться. Тобто фактично цілий сектор державних послуг для 150 000 українських моряків був відданий в приватні руки і перетворений на інструмент з надання квитків всім підряд. На цьому "заробляли" сотні мільйонів доларів на рік, і тільки в рамках нашої реформи за підтримки президента та міністра Кубракова це вдалося зупинити!
Завдяки СБУ, яка провела операцію під особистим керівництвом голови відомства Івана Баканова, вдалося визначити місцезнаходження і вилучити сервери з даними, повернувши їх під контроль держави. Той випадок, коли СБУ, зокрема - співробітники Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, відпрацювали на 100%.
Розслідування триває, всі причетні до передачі контролю над державним майном третім особам будуть притягнуті до відповідальності.
У свою чергу віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров і команда Мінцифри відновлюють роботу сервісів і незабаром вони стануть доступні, але вже без хабарів та вимагань.
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