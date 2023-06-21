СБУ опублікувала перелік політсил та громадських організацій росії, що загрожують держбезпеці України

15:44 21 червня Київ, Україна

Служба безпеки України (СБУ) опублікувала список політичних партій та громадських організацій з росії, які висловлюють підтримку військових дій проти України та становлять загрозу для державної безпеки країни.

До цього переліку включено 5 політичних партій та 8 громадських об'єднань із країни-агресора.

Встановлено, що цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії та знищення української державності та громадян нашої країни.



До списку увійшли:

1. політична партія "Єдина росія";

2. політична партія «Справедлива росія – патріоти – за правду»;

3. політична партія "Ліберально-демократична партія росії";

4. політична партія «Нові люди»;

5. політична партія «Комуністична партія російської федерації»;

6. громадська організація «Молода гвардія єдиної росії»;

7. добровольчий молодіжний громадський рух «Волонтерська рота бойового братства»;

8. дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух «Юнармія»;

9. громадсько-державний рух дітей та молоді «Рух перших»;

10. громадська організація "Російський союз молоді";

11. громадський рух «Загальноросійський народний фронт»;

12. благодійний фонд «Добро та справа»;

13. громадська організація «Російська асоціація захисту релігійної свободи».



Тепер під забороною будь-яка суспільно-політична чи господарська діяльність цих партій та об'єднань росії на території України.



Крім цього, із вищезазначеними організаціями росії заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам.



Служба безпеки продовжує комплексні заходи щодо викриття та оприлюднення прокремлівських структур, що становлять загрозу державному суверенітету та територіальній цілісності України.