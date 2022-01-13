СБУ побоюється посилення російської пропаганди напередодні травневих свят

13:29 29 квітень Київ, Україна

СБУ України нагадує про можливі інформаційні диверсії з боку РФ і закликає громадян бути особливо свідомими в період Великодніх і травневих свят.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.



В СБУ відзначили, що щорічно в цей період традиційно посилюється російська пропаганда, інформаційні фейки, зростає ймовірність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.

"СБУ, як завжди, системно протидіє цим проявам. Зокрема, в більшості регіонів СБУ протягом квітня провела низку антитерористичних навчань, відпрацьовувалися дії по захисту стратегічно важливих об'єктів і державних кордонів. У той самий час ми розуміємо, що в такий період необхідні пильність і свідоме ставлення до безпеки з боку кожного громадянина", - сказано в повідомленні

СБУ також нагадала про цілодобову гарячу лінію 0800501482.



На гарячу лінію потрібно дзвонити в разі, якщо ви:



• маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;

• помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури і місць масового скупчення людей;

• побачили підозрілі транспортні засоби або безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об'єктів;

• виявили підозрілі предмети або засоби ураження в громадських місцях.



Інформація, отримана телефоном довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.