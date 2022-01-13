СБУ побоюється посилення російської пропаганди напередодні травневих свят

СБУ України нагадує про можливі інформаційні диверсії з боку РФ і закликає громадян бути особливо свідомими в період Великодніх і травневих свят.
Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.
В СБУ відзначили, що щорічно в цей період традиційно посилюється російська пропаганда, інформаційні фейки, зростає ймовірність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.
В СБУ відзначили, що щорічно в цей період традиційно посилюється російська пропаганда, інформаційні фейки, зростає ймовірність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.
СБУ також нагадала про цілодобову гарячу лінію 0800501482.
На гарячу лінію потрібно дзвонити в разі, якщо ви:
• маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;
• помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури і місць масового скупчення людей;
• побачили підозрілі транспортні засоби або безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об'єктів;
• виявили підозрілі предмети або засоби ураження в громадських місцях.
Інформація, отримана телефоном довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.
На гарячу лінію потрібно дзвонити в разі, якщо ви:
• маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;
• помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури і місць масового скупчення людей;
• побачили підозрілі транспортні засоби або безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об'єктів;
• виявили підозрілі предмети або засоби ураження в громадських місцях.
Інформація, отримана телефоном довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.
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