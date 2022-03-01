СБУ Одеси блокувала великих наркодилерів

Пресцентр СБУ Одеської області повідомив про затримання угруповання наркодилерів, які через Інтернет збували заборонені речовини клієнтам по всій території України.
За даними слідства, до складу групи входило шість місцевих жителів. Підозрювані закуповували наркотики у гуртових постачальників і перепродавали через власний сайт і закриті групи в одному з месенджерів. "Товар" замовникам доставляли кур'єри, а на території регіону наркотики збували через "закладки". Оплата за психотропи надходила на банківські картки фігурантів.
"За оперативною інформацією, щомісяця зловмисники продавали амфетаміну та екстазі більш ніж на мільйон гривень за розцінками чорного ринку", - говориться в повідомленні.
Відзначається, що під час обшуків за місцями проживання учасників групи правоохоронці вилучили комп'ютери та мобільні телефони з даними про наркотрафік, банківські картки та інші докази протиправної діяльності. У помешканні організатора виявлені амфетамін, канабіс і екстазі, які направлені на експертизу.
Організатору угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочину, пов'язаного з незаконним обігом наркотичних засобів і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
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